Необходимa программа для расчёта времени изготовления деталей на фрезерном станке с ЧПУ. Ссылку на аналог предоставлю.
Программа для удалённого логина с использованием данных с сервера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Игра - league of legends
Создать программу\приложение (для ПК), которая будет брать данные по логину\паролю и серверу из заказа на сайте и использовать их для ввода исполнителя в игровой клиент.
Программа должна использовать данные только из заказов с определённым статусом и учитывать, к какому исполнителю заказ привязан.
Вход в игровой клиент через программу должен происходить с пропуском стадии окна входа в игру, т.е., вероятно, требуется inject.
Что есть сейчас:
При покупке через сайт покупатель указывает свои личные данные (логин+пароль+сервер). Когда заказ принимает один из исполнителей, у заказа автоматически меняется статус на определённый, и он привязывается к этому исполнителю. Сотруднику становятся доступны для просмотра персональные данные покупателя.
Как должно быть:
>исполнитель скачивает программу, запускает, проходит в ней аутентификацию, используя свою учётную запись на нашем сайте
>жмёт специальную кнопку входа в игру в нашей программе и она запускает игровой клиент+производит вход в игру, используя данные, предоставленные заказчиком при покупке.
Т.е. у исполнителя не должно быть прямого доступа к этим данным.
Ограничение на количество заказов, взятых одновременно, в панели на сайте: 2.
В интерфейсе на стороне исполнителя должна быть возможность выбрать из какого из принятых заказов, если их 2, брать данные для входа. Доступные для выбора данные должны быть только строго от определённых заказов, с соответствующими статусами и привязками к аккаунту исполнителю.
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