Необходимо по инструкции ниже собрать приложение написанное на pyqt. Приложение успешно собиралось в 2018 году. При необходимости дополнить инструкцию. Так же допускается обновление версий SDK до актуальных сегодня. В итоге мы должны получить exe файл, который ...
Расчёт времени изготовления деталей на фрезерном станке с ЧПУ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимa программа для расчёта времени изготовления деталей на фрезерном станке с ЧПУ.
Ссылку на аналог предоставлю.
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