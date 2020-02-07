Репетитор на C#

Всем привет!

Ищу репетитора на C#.

Нужно помочь разобраться и переписать программу на WPF. Парсер соцсети уже готовый есть, но устарел и я хочу его обновить. В процессе обновления разобраться с С# чуть глубже, чем сейчас.

Заниматься хочу интенсивно по 1-2 час в день после 19:00.

Кто готов помочь освоить С# начиная с сегодня, оставляйте заявку.

Основное что от вас потребуется:

– Объяснения по синтаксису c# и конструкциям, в которых я слаб

– Помочь разобраться с парсингом.

Уроки построим по скайпу.

Оплата 500р за 60мин.