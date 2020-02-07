C# и protobuf

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Нужен пример кода кода для чтения из файла и десериализации данных из него при помощи protobuf-net. В файле будут лежать DynamicMessage (DynamicMessageFactory).

4 года назад
andrew_2000
37 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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