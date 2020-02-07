Написать программу для управления графическим контентом

Требуется написать программу для передачи команд графическому серверу телевизионной лотереи.

В программе составляется плейлист (последовательность действий) из заранее прописанных шаблонов. В процессе работы данные в шаблонах заполняются при возникновений событий (записей) в базе данных MySQL.

При управлении оператором определенные шаблоны преобразуются в XML строку и отправляют её на медиа-сервер.

Более подробное описание по ссылке (этот-же документ в прикреплениях): https://docs.google.com/document/d/1UUHDrKBoxl1BrfFpbTNYDQBI3KJSUUmMSWuKsZ7FJzA/edit?usp=sharing

Программа должна быть написана на языке C# (.NET 4.7.2) с использованием WPF для построения интерфейса.

Программе будет требоваться длительная поддержка, поэтому сдача будет происходить с базовым ревью кода - работа с интерфейсом через binding’и/MVC, никаких важных hardcoded констант и т.д. Не требуем идеальной архитектуры с использованием всех best practice’s, но базовые вещи должны быть написаны чисто.