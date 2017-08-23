Разработчик прикладного ПО на языках С++/Qt, C#

Здравствуйте, я молодой программист. Программирую на C/C++ и C#, если требует задача могу быстро вникнуть в другой язык и что-то на нем дописать. Всегда держу связь с заказчиком и честно описываю статус проекта. От заказчика хотелось бы адекватность, точной постановки задачи, тз, и оплаты после выполнения. При возникновении дополнительных задач в ходе выполнения заказа, может поменяться цена и сроки выполнения