andrey149814

Андрей andrey149814

 
25 летУкраина/Одесса
7 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Разработчик прикладного ПО на языках С++/Qt, C#

Здравствуйте, я молодой программист. Программирую на C/C++ и C#, если требует задача могу быстро вникнуть в другой язык и что-то на нем дописать. Всегда держу связь с заказчиком и честно описываю статус проекта. От заказчика хотелось бы адекватность, точной постановки задачи, тз, и оплаты после выполнения. При возникновении дополнительных задач в ходе выполнения заказа, может поменяться цена и сроки выполнения

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)
$200
10 баллов
4 года назад
Разработка прикладного софта (калькулятора) на C# или веб- СРОЧНО!
Отличный исполнитель - рекомендую
Ответственный заказчик, полностью оплатил цену за заказ
Ответный отзыв
alex_v_ross
Алексей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Написать программу на C#
Все супер!! Спасибо!
Хороший заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
fzn7
Илья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$155
10 баллов
6 лет назад
Скомпилировать C++ проект в emscripten
Андрей успешно выполнил мой проект аккуратно и в срок. Хороший и ответственный подрядчик, рекомендую.
Хороший заказчик, поставил конкретную и выполнимую задачу
Ответный отзыв