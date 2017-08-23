Разработчик прикладного ПО на языках С++/Qt, C#
Здравствуйте, я молодой программист. Программирую на C/C++ и C#, если требует задача могу быстро вникнуть в другой язык и что-то на нем дописать. Всегда держу связь с заказчиком и честно описываю статус проекта. От заказчика хотелось бы адекватность, точной постановки задачи, тз, и оплаты после выполнения. При возникновении дополнительных задач в ходе выполнения заказа, может поменяться цена и сроки выполнения
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Парсер электронных писем125 просмотров
- Доработка программы на Qt под названием Openboard511 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель - рекомендую
Ответный отзыв
Ответственный заказчик, полностью оплатил цену за заказ
$120
10 баллов
5 лет назад
Все супер!! Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую
$155
10 баллов
6 лет назад
Андрей успешно выполнил мой проект аккуратно и в срок. Хороший и ответственный подрядчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, поставил конкретную и выполнимую задачу