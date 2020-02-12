Нужен софт для удаленного доступа, возможно нужны знания Node.js, но это не точно.

Сроки выполнения до 1 месяца.

Софт под названием Hidden VNC (HVNC).

https://securityintelligence.com/anatomy-of-an-hvnc-attack/

https://www.malwaretech.com/2015/09/hidden-vnc-for-beginners.html

Несколько статей чтобы понимать что это такое.

Наткнулся на статью как его сделать, причем свежую и со всеми шагами, так что основа есть.

Если интересно, скину скриншотами в отдельном архиве.