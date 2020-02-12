Скетч датчика света Аrduino

Доброго времени суток.

Требуется скетч датчика света Arduino.

Условия:

Значение >300 свет горит, значение

Если значения были

Тот же алгоритм в обратном направлении когда свет горел т.е. значения >300, а стало

Плата для теста Arduino UNO, датчик аналоговый, вход А0, выход 13 пин и светодиод самой платы.