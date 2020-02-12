Автоматизация регистрации аккаунтов

Нужно написать программу, которая будет вкратце: регистрировать почту, на неё аккаунт(steam), привязывать к аккаунту номер телефона с сайта 5sim (на время арендуется номер за плату), подключать 2 факторную аутентификацию в приложении на windows, пополнять баланс аккаунта на 10 рублей и записывать все данные в текстовый документ. Нужна автоматизация этого процесса, чтобы делать аккаунты десятками/сотнями. Есть опенсурс программа, которая делает часть этих функций, можно спастить оттуда. Абсолютно всё равно, как это будет сделано и на чём. Нужно, чтобы это работало.