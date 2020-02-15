Доработать утилиту для Windows

Есть небольшая утилита, которая принимает параметры через форму и выводит результат в том же окне.

Написана на C#, есть ее исходники (проект Visual Studio).

Нужно ее переделать: сделать так, чтобы она работала из консоли (принимала параметры из командной строки и выдавала результат в файл, и не выводила бы никаких окон).

Подробное ТЗ вышлю после начала работы.