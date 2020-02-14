Софт выбора прокси/подключения

генератор звонков SIP по списку номеров для тестирования прохождения вызовов через разных операторов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует аналогичный софт как у https://911.re
Разработка для Windows для начало требуется.
Вот скрин https://prnt.sc/r2hwjx
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