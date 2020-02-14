Алгоритм на python - сети водоснабжения и водоотведения

Приветсвую, мне необходимо сделать парсер, который переводит файлы из pdf в excel или csv на python 3, сколько будет стоить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Приложил файл-EXCEL в котором понятен алгоритм и задача.
Необходимо переписать его на python, вывод организовать в таблицу excel (зеленые вкладки).
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