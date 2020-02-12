Нужен софт для удаленного доступа

$650
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки250 просмотров
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Нужен софт для удаленного доступа, возможно нужны знания Node.js, но это не точно.

Сроки выполнения до 1 месяца.

Более подробное ТЗ опишу исполнителю.

4 года назад
akyrgostan
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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