Pdf parcer

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки210 просмотров
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Приветсвую, мне необходимо сделать парсер, который переводит файлы из pdf в excel или csv на python 3, сколько будет стоить

4 года назад
guest_158165648151
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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