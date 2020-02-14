Объединение файлов Excel из папки в одну таблицу (Надстройка на Mac)

Здравствуйте, необходимо сделать надстройку для Excel 2019 на Mac OS, с возможностью объединить из папки файлы в одну таблицу, такая возможность есть в версии для windows, но очень сильно не хватает на маке.

Необходимо чтобы можно было легко и быстро (в несколько кликов через диалоговое меню открыть папку) начать работу с объединенными файлами в 1 лист (там таблицы одного типа, просто данные отличаются).

Пишите свои предложения с ценой и сроками.