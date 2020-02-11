Требуется копирайтер по теме строительных и отделочных материалов

$46
КопирайтингЗакрыт8 заявок269 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется копирайтер для написания сценария аудио и видеороликов по теме строительных и отделочных материалов. Длительность 5, 10 , 15 сек. Слдоган "Мой центр ремонта" "Скомплектуемремонт под ключ! по оптовым ценам!"  Подход рациональный, доносящий до потребителя преимущества, суть, пользу и рациональную ценность, а не «сухой для восприятия» и сложный для понимания розничного потребителя.

4 года назад
oochirova10
Ольга 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Написание текста для отзывов

    Нужен человек по написанию текстов для отзывов, публиковать ни чего не нужно, просто тексты  каждый отзыв примерно 300-600 символов, предлагайте минимальную цену.

    Копирайтинг53 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Резюме коммерческого директора

    ДД! Нужно составить резюме на коммерческого директора. Нужен опытный специалист, который это сможет сделать. Сумма и сроки. Если есть примеры работ было бы хорошо.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст для Завода

    Необходим текст для страницы - История завода Необходимо разбираться и иметь опыт в заводской тематике

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Копирайтинг

    $2

    Добрый день. Ищем копирайтера, который разбирается (или может быстро разобраться) в теме финансовых рынков и сможет писать обзоры.  Человека ищем который напишет  5-7 материалов за неделю объемом 6,5-7 тысяч знаков бпб.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи об отношениях

    Ищу добросовестного литературно-талантливого исполнителя для написания статей об отношениях на разные тематики 1500-2000 символов с 1-2 изображениями. Задача этого проекта: Написать одну статью на тему "5 лучших способов избавиться от надоедливого ухажера" 1500-2000 символов с 1-2 изображениями.  Обязательно ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание статьи, пресс-релиз до 3000 знаков

    [b]Структура пресс-релиза[/b] [b]1. Заголовок[/b] "Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON провела семинар-тренинг на тему «Современные подходы к системе управления охраной труда на агропромышленном предприятии».   [b] 2. Лид[/b] Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON провела семинар-тренинг ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи для медицинского сайта - лечебно-оздоровительный центр

    Необходим копирайт следующих статей: (14 шт.) [table] Лечение ожирения Лечение аллергии в Тюмени Лечение синдрома хронической усталости Лечение хронической бессонницы Лечение хронического холецистита Лечение гастродуоденита в Тюмени Лечение хронического гепатита Лечение Дисбактериоза Лечение хронических запоров Лечение болей в суставах Лечение болей в позвоночнике Лечение головных болей Лечение психологических перенапряжений Детокс ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад