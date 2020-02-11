Требуется копирайтер по теме строительных и отделочных материалов

Требуется копирайтер для написания сценария аудио и видеороликов по теме строительных и отделочных материалов. Длительность 5, 10 , 15 сек. Слдоган "Мой центр ремонта" "Скомплектуемремонт под ключ! по оптовым ценам!" Подход рациональный, доносящий до потребителя преимущества, суть, пользу и рациональную ценность, а не «сухой для восприятия» и сложный для понимания розничного потребителя.