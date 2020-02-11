Написание отзывов.

КопирайтингЗакрыт18 заявок276 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать отзывы на страницах сайта.

4 года назад
ramil-i
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Написание текста для отзывов

    Нужен человек по написанию текстов для отзывов, публиковать ни чего не нужно, просто тексты  каждый отзыв примерно 300-600 символов, предлагайте минимальную цену.

    Копирайтинг53 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст для Завода

    Необходим текст для страницы - История завода Необходимо разбираться и иметь опыт в заводской тематике

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Копирайтинг

    $2

    Добрый день. Ищем копирайтера, который разбирается (или может быстро разобраться) в теме финансовых рынков и сможет писать обзоры.  Человека ищем который напишет  5-7 материалов за неделю объемом 6,5-7 тысяч знаков бпб.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи об отношениях

    Ищу добросовестного литературно-талантливого исполнителя для написания статей об отношениях на разные тематики 1500-2000 символов с 1-2 изображениями. Задача этого проекта: Написать одну статью на тему "5 лучших способов избавиться от надоедливого ухажера" 1500-2000 символов с 1-2 изображениями.  Обязательно ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание статьи, пресс-релиз до 3000 знаков

    [b]Структура пресс-релиза[/b] [b]1. Заголовок[/b] "Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON провела семинар-тренинг на тему «Современные подходы к системе управления охраной труда на агропромышленном предприятии».   [b] 2. Лид[/b] Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON провела семинар-тренинг ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи для медицинского сайта - лечебно-оздоровительный центр

    Необходим копирайт следующих статей: (14 шт.) [table] Лечение ожирения Лечение аллергии в Тюмени Лечение синдрома хронической усталости Лечение хронической бессонницы Лечение хронического холецистита Лечение гастродуоденита в Тюмени Лечение хронического гепатита Лечение Дисбактериоза Лечение хронических запоров Лечение болей в суставах Лечение болей в позвоночнике Лечение головных болей Лечение психологических перенапряжений Детокс ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Бизнес копирайтер

    $235

    В команду на временные подряды необходимо упаковать стартап для презентации инвесторам и фондам, нужен талантливый БИЗНЕС КОПИРАЙТЕР для написания бизнес статей, Email писем и рерайтинга текста презентации. Написание статей о сути проекта в 5 различных экземплярах ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи для интернет-магазина одежды

    Нужны статьи для интернет-магазина женской одежды с подобранными из интернета фото. Темы: модные тренды,модные цвета, что одеть на работу, на фитнес и так далее. Для начала нужна одна статья, если все хорошо, то 1-3 статьи ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад