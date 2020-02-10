Статьи для интернет-магазина одежды

КопирайтингЗакрыт23 заявки382 просмотра
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Нужны статьи для интернет-магазина женской одежды с подобранными из интернета фото. Темы: модные тренды,модные цвета, что одеть на работу, на фитнес и так далее.

Для начала нужна одна статья, если все хорошо, то 1-3 статьи в неделю.

4 года назад
polina3101
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Maryna1991
Марина 
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 отзывов
4 года назад
$15
3 дня
WMZ
хороший заказчик. рекомендую.
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