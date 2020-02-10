Статьи для интернет-магазина одежды

Нужны статьи для интернет-магазина женской одежды с подобранными из интернета фото. Темы: модные тренды,модные цвета, что одеть на работу, на фитнес и так далее.

Для начала нужна одна статья, если все хорошо, то 1-3 статьи в неделю.