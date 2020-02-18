Контент-Смартфоны

Здравствуйте. Нужны простые описания входа в личный кабинет, восстановления пароля, регистрации, и некоторых преимуществ сервиса в целом. т.е. например подзаголовки будут - Вход в личный кабинет Восстановление пароля Регистрация кабинета Преимущества сервиса Мобильное приложение Контакты Задача - заходим на сайт сервиса и простым языком ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить контент согласно ТЗ.
33 описания по 1к символов
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- Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Написать описание для 5-ти приложений. Описание к каждому приложению должно содержать от 500 до 1000 символов. Приложения находятся по ссылкам - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.knifes]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.knifes[/url] - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.jumper]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.jumper[/url] - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis[/url] - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testGIM]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testGIM[/url] - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testconference]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testconference[/url]Закрыт4 года назад
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