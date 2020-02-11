Статьи об отношениях

Нужен человек по написанию текстов для отзывов, публиковать ни чего не нужно, просто тексты каждый отзыв примерно 300-600 символов, предлагайте минимальную цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу добросовестного литературно-талантливого исполнителя для написания статей об отношениях на разные тематики 1500-2000 символов с 1-2 изображениями.
Задача этого проекта: Написать одну статью на тему "5 лучших способов избавиться от надоедливого ухажера" 1500-2000 символов с 1-2 изображениями.
Обязательно пришлите ссылку на написанные вами статьи / статью для оценки качества
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