Необходимо нарисовать дизайн подложки сайта из 4 блоков, только графика. Структуру сайта рисовать не нужно, так как рисуем подложку существующего каркаса из пунктов меню и блоков, варьировать который нельзя, только коллаж на фон. Коллаж состоит из ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт2 года назад
Добрый день Для пекарни нужно сделать макеты 4-х страниц для телефона и планшета (всего 8): Главная, Список, Карточка товаров, корзина. Мин разрешение 320px Версия для пк существует работает и сверстана, результатом выполнения задания должно стать 8 psd файлов От ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт4 года назад
Задача Найти аккаунты в соцсетях фейсбук и инстаграм близких друзей людей у которых: 1. День рождения в мае-июне 2020г 2. Они являются подписчиками на аккаунты конкурентов 9 акаунтов (фб и инстаграм) Необходимо предоставить данные в таблице со следующими обязательными столбцами: [list=1][*]Имя[*]Пол[*]Возраст[*]Ссылка ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу добросовестного литературно-талантливого исполнителя для написания статей об отношениях на разные тематики 1500-2000 символов с 1-2 изображениями. Задача этого проекта: Написать одну статью на тему "5 лучших способов избавиться от надоедливого ухажера" 1500-2000 символов с 1-2 изображениями. Обязательно ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт4 года назад
[list=1][*]Необходимо подготовить [b]12 текстовых[/b] структурированных материалов объемом 1500 знаков об услугах предоставляемых сервисным центром по ремонту швейцарских часов[*]А так же создать подзаголовки на страницах брендов швейцарских часов, и текст о бренде в карточке товара [b]17 текстов[/b] по ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нарисовать [b]3 разных варианта дизайна [/b]главной страницы сайта производства с 10 подразделениями в регионах. Опорная структура главной страницы: [list][*]Навигация [*]Рекламный баннер [*]Графическая ссылка О компании [*]Графические ссылки на виды продукции [*]Графическая ссылка на О компании / Дополнительная услуга [*]Цифровой блок статистики - ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Задача[/b] Необходимо разработать[b] [/b][b]Дизайн сайта [/b]детского образовательного учреждения. Всего 17 макетов (14 десктопных + 3 мобильных), совершенно уникальных около 5 [list][*]Дизайн под Bootstrap 4.0 - следует понимать что это такое и как выглядит в адаптивном режиме и как может ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Написать 5 СЕО текстов на тему швейцарских часов Необходимо [list][*]Опыт написания текстов в аналогичной тематике[*]Опыт написания СЕО текстов[*]Гарантия уникальности текстов [*]~1500 знаков каждый текст[*]Готовность к тестовому заданию, которое в случае работы будет зачтено как один из текстов[/list]Продающие тексты14 заявокЗакрыт6 лет назад
Для сервисного центра требуется доработка CRM Битрикс 24, обновление бизнес-процессов, есть простое ТЗВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $65
Необходимо написать, а затем рерайтить несколько текстов по теме наручных часов. [b]Первый этап[/b] включает в себя копирайт 39 текстов, объемом 700-1000 символов с уникальностью более 90% на сервисе https://content-watch.ru/text/ Всего текстов планируется около 220, поэтому цена 100р./текст. Задача ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Аккуратно переверстать 4 готовые html страницы под Бутстрап, визуально точно повторив исходный материал, адаптивно. Установить плагины: [list][*]Простой слайдер [*]Скроллинг вверх по кнопке [/list]HTML-верстка28 заявокЗакрыт6 лет назад
Загрузить в каталог в системе управления 1С-Битрикс 400 товаров с целевого сайта. Каталог синхронизирован с 1С, так что требуется заполнить только изображение и 1 характеристику. 4р. / товар срочно Задача срочная, поэтому, пожалуйста указывайте стоимость работы и скорость.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта по прототипу. [list][*]Адаптивный, под Бутстрап 3.0[*]Есть пример хорошего дизайна[*]Есть прототип[*]На примере 3-х страниц показать адаптивность[*]У сайта будет 3 копии, которые будут отличаться цветом, главным баннером, логотипом, цветом /шрифтом заголовков, но расположение элементов ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Cверстать 6 макетов дизайна сайта под для последующей интеграции в 1С Битрикс, сама интеграция не входит в заказ, но может обсуждаться, на выходе только html css js) [b]Требуется[/b] [list][*]Осуществить верстку [*]Настроить плагины [*]Верстка адаптивная [*]Для микрографики - fontawesome или аналоги, в крайнем ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $80
[b]Cверстать 6 макетов[/b] дизайна сайта под для последующей интеграции в 1С Битрикс, сама интеграция не входит в заказ, но может обсуждаться, на выходе только html css js) Требуется Осуществить верстку Настроить плагины Верстка адаптивная Для микрографики - fontawesome или аналоги, в ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Для готового решения интернет-магазина требуется. Модифицировать дизайн решения с учетом того что эта модификация должна быть реализована на базе этого решения с минимальными трудозатратами. То есть Для главной страницы, списка товара и товара: [list=1][*]Изменить фон [*]В шапку добавить пару фотографий[*]Изменить ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть Сайт написанный на авторской системе управления - 30 страниц, сверстан на таблицах, задача перенести в Битрикс, настроить меню, списки новостей. Верстку не изменять, только, грамотно перенести данные разложить по шаблонам компонентов и хедеру и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад