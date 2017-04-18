Для готового решения интернет-магазина требуется. Модифицировать дизайн решения с учетом того что эта модификация должна быть реализована на базе этого решения с минимальными трудозатратами. То есть Для главной страницы, списка товара и товара: [list=1][*]Изменить фон [*]В шапку добавить пару фотографий[*]Изменить ...