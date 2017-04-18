spbits

Илья spbits

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$105
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн подложки страницы сайта

    Необходимо нарисовать дизайн подложки сайта из 4 блоков, только графика. Структуру сайта рисовать не нужно, так как рисуем подложку существующего каркаса из пунктов меню и блоков, варьировать который нельзя, только коллаж на фон. Коллаж состоит из ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн 4 (8) страниц мобильной версии сайта

    Добрый день Для пекарни нужно сделать макеты 4-х страниц для телефона и планшета (всего 8): Главная, Список, Карточка товаров, корзина. Мин разрешение 320px Версия для пк существует работает и сверстана, результатом выполнения задания должно стать 8 psd файлов От ...

    Карточки товаров
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсинг аккаунтов Фейсбук Инстаграм

    Задача  Найти аккаунты в соцсетях фейсбук и инстаграм близких друзей  людей у которых: 1. День рождения в мае-июне 2020г  2. Они являются подписчиками на аккаунты конкурентов 9 акаунтов (фб и инстаграм) Необходимо предоставить данные в таблице со следующими обязательными столбцами: [list=1][*]Имя[*]Пол[*]Возраст[*]Ссылка ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи об отношениях

    Ищу добросовестного литературно-талантливого исполнителя для написания статей об отношениях на разные тематики 1500-2000 символов с 1-2 изображениями. Задача этого проекта: Написать одну статью на тему "5 лучших способов избавиться от надоедливого ухажера" 1500-2000 символов с 1-2 изображениями.  Обязательно ...

    Написание статей
    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 12(1500 знаков)+17(1000 знаков) СЕО текстов на тему швейцарских часов

    [list=1][*]Необходимо подготовить [b]12 текстовых[/b] структурированных материалов объемом 1500 знаков об услугах предоставляемых сервисным центром по ремонту швейцарских часов[*]А так же создать подзаголовки на страницах брендов швейцарских часов, и текст о бренде в карточке товара [b]17 текстов[/b] по ...

    Карточки товаров
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 3 макета дизайна главной страницы сайта производства

    Нарисовать [b]3 разных варианта дизайна [/b]главной страницы сайта производства с 10 подразделениями в регионах. Опорная структура главной страницы: [list][*]Навигация [*]Рекламный баннер [*]Графическая ссылка О компании [*]Графические ссылки на виды продукции [*]Графическая ссылка на О компании / Дополнительная услуга [*]Цифровой блок статистики - ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта детского образовательного учреждения

    [b]Задача[/b] Необходимо разработать[b] [/b][b]Дизайн сайта [/b]детского образовательного учреждения.  Всего 17 макетов (14 десктопных + 3 мобильных), совершенно уникальных около 5 [list][*]Дизайн под Bootstrap 4.0 - следует понимать что это такое и как выглядит в адаптивном режиме и как может ...

    Дизайн сайтаBootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать 5 СЕО текстов на тему швейцарских часов

    Написать 5 СЕО текстов на тему швейцарских часов Необходимо [list][*]Опыт написания текстов в аналогичной тематике[*]Опыт написания СЕО текстов[*]Гарантия уникальности текстов [*]~1500 знаков каждый текст[*]Готовность к тестовому заданию, которое в случае работы будет зачтено как один из текстов[/list]

    Продающие тексты14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт / рерайт

    $65

    Необходимо написать, а затем рерайтить несколько текстов по теме наручных часов. [b]Первый этап[/b] включает в себя копирайт 39 текстов, объемом 700-1000 символов с уникальностью более 90% на сервисе https://content-watch.ru/text/ Всего текстов планируется около 220, поэтому цена 100р./текст. Задача ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка 4-х страниц

    Аккуратно переверстать 4 готовые html страницы под Бутстрап, визуально точно повторив исходный материал, адаптивно. Установить плагины: [list][*]Простой слайдер [*]Скроллинг вверх по кнопке [/list]

    HTMLBootstrap
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Загрузка товаров на сайт

    Загрузить в каталог в системе управления 1С-Битрикс 400 товаров с целевого сайта. Каталог синхронизирован с 1С, так что требуется заполнить только изображение и 1 характеристику. 4р. / товар срочно Задача срочная, поэтому, пожалуйста указывайте стоимость работы и скорость.

    Битрикс1С-Битрикс
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн (и верстка) сайта

    Необходимо нарисовать дизайн сайта по прототипу.  [list][*]Адаптивный, под Бутстрап 3.0[*]Есть пример хорошего дизайна[*]Есть прототип[*]На примере 3-х страниц показать адаптивность[*]У сайта будет 3 копии, которые будут отличаться цветом, главным баннером, логотипом, цветом /шрифтом заголовков, но расположение элементов ...

    Верстка сайтаДизайн сайтаBootstrapВерстка макета
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Cверстать 6 макетов дизайна сайта

    Cверстать 6 макетов дизайна сайта под для последующей интеграции в 1С Битрикс, сама интеграция не входит в заказ, но может обсуждаться,  на выходе только html css js) [b]Требуется[/b] [list][*]Осуществить верстку [*]Настроить плагины [*]Верстка адаптивная [*]Для микрографики -  fontawesome или аналоги, в крайнем ...

    JavascriptДизайн сайтаHTMLCSSБитрикс1С-Битрикс
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Bootstrap верстка html, 6 макетов

    $80

    [b]Cверстать 6 макетов[/b] дизайна сайта под для последующей интеграции в 1С Битрикс, сама интеграция не входит в заказ, но может обсуждаться,  на выходе только html css js) Требуется Осуществить верстку Настроить плагины Верстка адаптивная Для микрографики -  fontawesome или аналоги, в ...

    JavascriptДизайн сайтаHTMLCSSBootstrapБитрикс1С-Битрикс
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Битрикс- Правка дизайна, настройка решения

    Для готового решения интернет-магазина требуется. Модифицировать дизайн решения с учетом того что эта модификация должна быть реализована на базе этого решения с минимальными трудозатратами. То есть Для главной страницы, списка товара и товара: [list=1][*]Изменить фон [*]В шапку добавить пару фотографий[*]Изменить ...

    Битрикс
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенести готовый сайт на Битрикс с сохранением верстки

    Есть Сайт написанный на авторской системе управления - 30 страниц, сверстан на таблицах, задача перенести в Битрикс, настроить меню, списки новостей. Верстку не изменять, только, грамотно перенести данные разложить по шаблонам компонентов и хедеру и ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 часов назад
$105
10 баллов
5 лет назад
12(1500 знаков)+17(1000 знаков) СЕО текстов на тему швейцарских часов
Работать с Ильей легко и приятно. Рекомендую!
Исполнитель сразу понял задачу, справился блестяще и вовремя.
Ответный отзыв
rumpil
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$220
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта детского образовательного учреждения
Спасибо Илье за интересный проект! Постановка задачи, оплата в срок, коммуникация – все на высочайшем уровне. Мои рекомендации!
Качеством работы доволен, все договоренности выполнены, рекомендую Максима, как хорошего специалиста.
Ответный отзыв
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$39
10 баллов
6 лет назад
Копирайт / рерайт
Отличный заказчик с тонким чувством юмора. Точное ТЗ, просто мгновенная оплата. Рекомендую всем.
Работа выполнена в срок с вниманием и ответственностью
Ответный отзыв
Zoloch
Елена 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Загрузка товаров на сайт
Очень довольна сотрудничеством! Рекомендую.
Внимательная, быстрая, все задачи были сделаны вовремя и на высоком уровне, рекомендую.
Ответный отзыв
mc_dsgner
Михаил 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$177
10 баллов
7 лет назад
Дизайн (и верстка) сайта
Отличная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Качественно вовремя, проблем с выполнением правок не возникло.
Ответный отзыв