Дизайн 4 (8) страниц мобильной версии сайта

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Закрыт25 заявок423 просмотра

Добрый день

Для пекарни нужно сделать макеты 4-х страниц для телефона и планшета (всего 8): Главная, Список, Карточка товаров, корзина. Мин разрешение 320px

Версия для пк существует работает и сверстана, результатом выполнения задания должно стать 8 psd файлов

От вас, портфолио (3 ссылки на макеты мобильных версий), стоимость и сроки.

PS Друзья, давайте ценить время друг друга, в качестве портфолио нужны 3 ссылки / изображения, на макеты мобильных версий именно мобильных версий сайтов.

5 лет назад
spbits
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