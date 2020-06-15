Дизайн 4 (8) страниц мобильной версии сайта

Добрый день

Для пекарни нужно сделать макеты 4-х страниц для телефона и планшета (всего 8): Главная, Список, Карточка товаров, корзина. Мин разрешение 320px

Версия для пк существует работает и сверстана, результатом выполнения задания должно стать 8 psd файлов

От вас, портфолио (3 ссылки на макеты мобильных версий), стоимость и сроки.

PS Друзья, давайте ценить время друг друга, в качестве портфолио нужны 3 ссылки / изображения, на макеты мобильных версий именно мобильных версий сайтов.