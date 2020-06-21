Дизайн и настройка лэндинга в Тильде

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Завершен29 заявок1298 просмотров

Добрый день, уважаемые!

Необходимо создать креативный дизайн и настроить работу лэндинга в Тильде. Тематика: фитнес тренер. Нужен стильный дизайн в темных тонах. Жду предложений. ТЗ нет, буду рассчитывать на ваш опыт.

Tilda
5 лет назад
iloginoff
Игорь 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$420
14 дней
Escrow
Все сделано, достойно, качественно, быстро. Спасибо Владиславу за рекомендации. Результатом доволен, рекомендую!
Игорь очень приятный в общении, заинтересованный заказчик. Всегда был на связи, оплата вовремя. Было приятно поработать.

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