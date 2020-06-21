Добрый день! Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн сайта и поможет наполнить его. Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с которым придется работать ...
Дизайн и настройка лэндинга в Тильде
Добрый день, уважаемые!
Необходимо создать креативный дизайн и настроить работу лэндинга в Тильде. Тематика: фитнес тренер. Нужен стильный дизайн в темных тонах. Жду предложений. ТЗ нет, буду рассчитывать на ваш опыт.
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