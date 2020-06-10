Разработать дизайн и сделать сайт на тильде

Сделать дизайн и верстку для 2 сайтов на Тильде, а именно:

1. Разработать продающий дизайн сайта по тематике Денежный поток по женски.

2. Сделать аналогичный дизайн для сайта продающего вебинара.

Блок Схема (Мокап) :

msqwqg.axshare.com пароль 1111

конкурент:

marinazhdan.com/mw3

примеры сайтов на которые ориентируемся:

damir-halilov.ru/webinar_...

damir-halilov.ru/marafons...

damir-halilov.ru/smm-spec...

karevaschool.ru/mobile_ph...

kareva-school.ru/kurs/mob...

dzhummaschool.com/5_metod...

kareva-school.ru/kurs/how...

damir-halilov.ru/copy3/#

kareva-school.ru/webinar/...

damir-halilov.ru/target_2...

artschool-matita.ru/maraf...

artschool-matita.ru/kurs/...

Требования к кандидату: (напишите в ответе)

1. Опыт работы в сфере онлайн-школ/курсов

2. Ссылка на портфолио

3. Пришлите лендинги с вашим дизайном для онлайн-школ/курсов, можно многостраничные.

Личные качества:

1. Креативное мышление, умение создавать продающий дизайн.

2. Отзывчивость и готовность вносить правки.

3. Соблюдение сроков

Сроки выполнения:

1. Сайт курса 3 дня

2. Сайт вебинара 1 день после создания сайта курса

Оплата и формат работы:

Делаете блок – обсуждаем, вносим правки – делаем следующий.

Оплата за каждый блок, делим всю сумму на количество блоков.

Сайт курса 7500

Сайт вебинара 2500