Необходим редизайн интернет магазина Используя исходную информацию, проработать дизайн всех элементов в направлении дружественности UI, юзабилити.На большинство блоков предоставим прототипы, с исходной информацией.Дизайн должен быть приемущественно в красных, серых, белых и черных тонах. ...
Разработать дизайн и сделать сайт на тильде
Сделать дизайн и верстку для 2 сайтов на Тильде, а именно:
1. Разработать продающий дизайн сайта по тематике Денежный поток по женски.
2. Сделать аналогичный дизайн для сайта продающего вебинара.
Блок Схема (Мокап) :
msqwqg.axshare.com пароль 1111
конкурент:
примеры сайтов на которые ориентируемся:
Требования к кандидату: (напишите в ответе)
1. Опыт работы в сфере онлайн-школ/курсов
2. Ссылка на портфолио
3. Пришлите лендинги с вашим дизайном для онлайн-школ/курсов, можно многостраничные.
Личные качества:
1. Креативное мышление, умение создавать продающий дизайн.
2. Отзывчивость и готовность вносить правки.
3. Соблюдение сроков
Сроки выполнения:
1. Сайт курса 3 дня
2. Сайт вебинара 1 день после создания сайта курса
Оплата и формат работы:
Делаете блок – обсуждаем, вносим правки – делаем следующий.
Оплата за каждый блок, делим всю сумму на количество блоков.
Сайт курса 7500
Сайт вебинара 2500
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