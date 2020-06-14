Доделать десктопную версию и мобильную версию сайта

Года два назад заказывал проект, реализовал только сейчас, дизайн немного устарел. Требуется пройтись по сайту и внести правки, оживить сайт и сделать его более привлекательным. Также требуется дизайн мобильной версии сайта без глобальных изменений, чтобы не перепиливать всю верстку.

- Предлагайте вашу цену и примеры ваших работ

- В отклике опишите , как вы видите процесс работы над проектом и ваши творческие идеи

- При взаимной симпатии готов работать с кандидатом в долгую

Прикрепляю примеры работ, как бы мы хотели это видеть.