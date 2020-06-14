Здравствуйте! Мне нужно Сконвертировать adobe XD в фигму или PSD, Фрилансеры, дизайнеры у кого Установлен Adobe XD и кто может помочь с этим
Доделать десктопную версию и мобильную версию сайта
Года два назад заказывал проект, реализовал только сейчас, дизайн немного устарел. Требуется пройтись по сайту и внести правки, оживить сайт и сделать его более привлекательным. Также требуется дизайн мобильной версии сайта без глобальных изменений, чтобы не перепиливать всю верстку.
- Предлагайте вашу цену и примеры ваших работ
- В отклике опишите , как вы видите процесс работы над проектом и ваши творческие идеи
- При взаимной симпатии готов работать с кандидатом в долгую
Прикрепляю примеры работ, как бы мы хотели это видеть.
Заявки фрилансеров
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