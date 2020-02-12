Нужно написать статью и с этой статьи еще сделать тезы

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Привет. Нужно написать статью на украинском языке ( будет проверяться на антиплагиат, можно с интернета но своими словами) на 7-8 страниц на какую либо с этих тем (1. Оцінка стану інноваційної сфери в Україні в сучасних умовах. 2.Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні. 3. Інноваційний розвиток України в сучасних умовах.  Можно как-то так. Или инноваційний заменить на інвестиційний) как вам больше нравится. Должны быть сноски и список литературу ( образец я скину и куда писать текст тоже скину шаблон уже оформлен) и из этой статьи сделать тезы на 2-3 страницы ( т.е текст один и тот же только в тезах сама суть). работы на час, но мне некогда заниматься этим. ( образец есть, шаблон по оформлению готов я сделала уже) пол работы сделано. Оплата 150 гривен. Пишите.

4 года назад
meri_me
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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