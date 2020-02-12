Нужен спец по лонгридам

Сейчас расскажу что нам нужно... а вы скажите, справитесь с этим или нет

и как оцениваете бюджет

Собственно задача:

Нам нужен копирайтер способный готовить информационные статьи

Это даже не статьи, а мини исследование которое должно максимально полно раскрывать вопрос.

В общем задача - давать самый крутой контент в сети.

чтобы все вопросы закрывались в нашей статье

Что нужно уметь:

1. Посмотреть в Яндекс-вордстат какие для нас важны ключевики по теме статьи... по этим запросам и составить план статьи.

2. Проанализировать конкурентов... что они дают читателям и как мы можем сделать лучше свою статью.

3. Посмотреть англоязычные сайты на эту тему

4. Использовать в текстах юмор

Картинки и иллюстрации скорее всего будем делать мы.

За хорошую работу готовы хорошо платить.

Примерный объем: 1-2 статьи в неделю.

бюджет 300-600 за 1000 знаков.

объем статей в среднем 8-10 кк

ВАЖНО

Примеры своих работ (ссылки если есть) подходящих под наш формат... пишите в сообщениях, подходящим специалистам отправим тестовое оплачиваемое задание на 1000 знаков.

P.S. работа не для новичков, только для Профи