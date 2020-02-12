Нужен спец по лонгридам

Привет. Нужно написать статью на украинском языке ( будет проверяться на антиплагиат, можно с интернета но своими словами) на 7-8 страниц на какую либо с этих тем (1. Оцінка стану інноваційної сфери в Україні в сучасних ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас расскажу что нам нужно... а вы скажите, справитесь с этим или нет
и как оцениваете бюджет
Собственно задача:
Нам нужен копирайтер способный готовить информационные статьи
Это даже не статьи, а мини исследование которое должно максимально полно раскрывать вопрос.
В общем задача - давать самый крутой контент в сети.
чтобы все вопросы закрывались в нашей статье
Что нужно уметь:
1. Посмотреть в Яндекс-вордстат какие для нас важны ключевики по теме статьи... по этим запросам и составить план статьи.
2. Проанализировать конкурентов... что они дают читателям и как мы можем сделать лучше свою статью.
3. Посмотреть англоязычные сайты на эту тему
4. Использовать в текстах юмор
Картинки и иллюстрации скорее всего будем делать мы.
За хорошую работу готовы хорошо платить.
Примерный объем: 1-2 статьи в неделю.
бюджет 300-600 за 1000 знаков.
объем статей в среднем 8-10 кк
ВАЖНО
Примеры своих работ (ссылки если есть) подходящих под наш формат... пишите в сообщениях, подходящим специалистам отправим тестовое оплачиваемое задание на 1000 знаков.
P.S. работа не для новичков, только для Профи
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