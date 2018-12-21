Необходимо сделать дизайн баннера
- Наружная реклама34 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо написать одну-две рецензии или отзыва на музыкальное произведение автора на скрипке. Татарское попурри по следующим критериям: 1) высокий профессиональныйуровень; 2) новизна и оригинальность (уникальность,неповторимость); 3) своеобразие авторскогостиля; 4) актуализация гражданскогосамосознания; 5) пропаганда идей ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо научить пользоваться Фейсбук.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт4 года назад
Увеличение охватов, подписчиков и лояльности потребителей.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Проблема: К инсте привязана страница ФБ, когда захожу на эту страницу, пользуемся формой восстановления пароля, фб пишет, что скидывает код сброса пароля на почту, но в действительности никакого письма с кодом не приходит. Поэтому задача ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо отвязать старый аккаунт фейсбук от инсты и привязать к нему новый аккаунт. Помочь с наполнением нового аккаунта в фейсбук, материалы предоставлюСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Что необходимо: 1. Отвязать от инсты старый фесбук 2. Привязать новый. 3. Наполнить новый аккаунт моими материалами.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется грамотный специалистСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Создать и изготовить логотип для коллектива https://vk.com/skripka_show.Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужны две минусовки. В одном проекте убрать голос, в другом партию скрипки.Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад