rustag

Рустем Тагиров rustag

 
46 летРоссия/Набережные Челны
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
venus_pioneer
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Нужны две минусовки. В одном проекте убрать голос, в другом партию
Четко поставленное ТЗ + вежливое общение = успех в деле ! А бонусом к этому своевременная оплата. Спасибо за обратную связь и возможность себя проявить. Сотрудничаем в будущем )
Доволен полученным результатом и переговорами. Отлично выполнен проект, который вызывал сомнения и желание работать у других исполнителей. Выполнено с лёгкостью и в срок. В процессе согласования был найден, более интересный вариант выполнения. Мобильность, коммуникабельность, всегда на связи. Было приятно найти такого мастера. Однозначно, продолжаем сотрудничество!
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