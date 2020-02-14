Тексты для магазина одежды

КопирайтингЗавершен3 заявки148 просмотров
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Сделать пять текстов по 2000-2500 знаков с использованием ключевых слов

4 года назад
efriend1984
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
Фаина отлично справилась с работой. Сделала все досрочно, без необходимости доработок и переделок. Рекомендую.
Спасибо, Иван, за интересный заказ и своевременную оплату. Рекомендую.
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