Копирайтинг

Ищу профессионального копирайтера (желательно девушку) для написания статей на тему правильного питания, здорового образа жизни и спорта. Объем работ: - В день требуется по 1 статье объемом 300-400 слов, примерно ~ 3000 символов с пробелами. Требования к статье: - Ключевой KPI по статье - ее интересность, желание дочитать ее ДО КОНЦА! - Владение техниками удержания внимания читателя. - Статья должна быть уникальной! Копировать статью из интернета и менять слова местами не подойдет. - Обязательна щепетильная грамотность и владение словом. - Ответственность и возможность быть на связи. - Интерес к теме здорового питание и понимание особенностей сферы (макро и микро-нутриенты, витамины, популярные диеты, гормоны, ферменты).