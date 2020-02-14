Написание статей

КопирайтингЗакрыт21 заявка243 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

21 статья тематика салюты и пиротехника

21,000 символов.

Основные требования к текстам:

  • отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки;
  • минимум 1 подзаголовок (в тегах

    );
  • подзаголовки отвечают основным тезисам текста;
  • один абзац не более 500 символов;
  • одно предложение не более 250 символов;
  • наличие списка или таблицы в каждом тексте;
  • текст содержит тематические термины;
  • текст легко читаемый, без лишнего повторения запросов;
  • если текст не позволяет использовать запросы в точном соответствии, то изменяем слова в запросах;
  • жирный шрифт и курсив используются только для выделения какой-либо важной для пользователя информации, а не ключевых слов.
  • Уникальность текста не ниже 90% (﻿https://content-watch.ru/text/)

Написание статей
4 года назад
klookva
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Креативная дизайн концепция KV для программы лояльности

    Написание копирайта и составление техзадания для дизайнера . Нужны KV для плакатов программ лояльностей. Пример тз "Двойные баллы за покупку...", "Тройные баллы при оплате виртуальной карте..." и тд.   Федеральная  сеть торговых комплексов.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг

    Ищу профессионального копирайтера (желательно девушку) для написания статей на тему правильного питания, здорового образа жизни и спорта. Объем работ: - В день требуется по 1 статье объемом 300-400 слов, примерно ~ 3000 символов с пробелами. ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Seo ТЕкст

    $3

    Нужно написать seo текст, на 2-3к знаков, со всеми нормами написания данных текстов. заспамленность , вода, уникальность, выдержка заголовков h1.h2.h3. Ваши предложения в личку!

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание текстов на английском языке

    Ищу специалиста для написания текстов на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ для сайта и информационных статей, который разбирается в тематике "Перевозка грузов", "Организация переезда". При отклике, просьба прикреплять примеры ваших текстов. Также опишите примерный объем, который можете закрывать за ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужны статьи по фотографии, и все, что с ней связано.

    Добрый день. Ищу копирайтера, который близок и знаком с темой фотографии: теория, практика, уроки, новости. Если у вас есть опыт в этом деле, напишите, пожалуйста, в какой области вы больше пишете? Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. При ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется копирайт - прокси.

    Интересует автор который будет писать интересный текст/инструкции на копирайт/рерайт тематику прокси, текста будут разные, с картинками и инструкциями на постоянной основе. Желательно, что бы автор разбирался в SEO и смог грамотно ключ слова еще вставлять, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг статей на английском

    Нужен копирайтер для написания преимущественно информационных статей, обзоров, топов, сравнений, как сделать, как стать и тд. Писать нужно будет именно новые статьи, так что кандидаты которые специализируются только на переводе не подойдут. Работы сможем предоставить достаточно.  При отклике, ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен спец по лонгридам

    Сейчас расскажу что нам нужно... а вы скажите, справитесь с этим или нет и как оцениваете бюджет Собственно задача: Нам нужен копирайтер способный готовить информационные статьи Это даже не статьи, а мини исследование которое должно максимально полно раскрывать вопрос. В ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад