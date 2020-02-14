Написание статей

Написание копирайта и составление техзадания для дизайнера . Нужны KV для плакатов программ лояльностей. Пример тз "Двойные баллы за покупку...", "Тройные баллы при оплате виртуальной карте..." и тд. Федеральная сеть торговых комплексов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
21 статья тематика салюты и пиротехника
21,000 символов.
Основные требования к текстам:
- отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки;
- минимум 1 подзаголовок (в тегах
);
- подзаголовки отвечают основным тезисам текста;
- один абзац не более 500 символов;
- одно предложение не более 250 символов;
- наличие списка или таблицы в каждом тексте;
- текст содержит тематические термины;
- текст легко читаемый, без лишнего повторения запросов;
- если текст не позволяет использовать запросы в точном соответствии, то изменяем слова в запросах;
- жирный шрифт и курсив используются только для выделения какой-либо важной для пользователя информации, а не ключевых слов.
- Уникальность текста не ниже 90% (https://content-watch.ru/text/)
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
Сделать пять текстов по 2000-2500 знаков с использованием ключевых словКопирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищу профессионального копирайтера (желательно девушку) для написания статей на тему правильного питания, здорового образа жизни и спорта. Объем работ: - В день требуется по 1 статье объемом 300-400 слов, примерно ~ 3000 символов с пробелами. ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт4 года назад
- $3
Нужно написать seo текст, на 2-3к знаков, со всеми нормами написания данных текстов. заспамленность , вода, уникальность, выдержка заголовков h1.h2.h3. Ваши предложения в личку!Копирайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу специалиста для написания текстов на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ для сайта и информационных статей, который разбирается в тематике "Перевозка грузов", "Организация переезда". При отклике, просьба прикреплять примеры ваших текстов. Также опишите примерный объем, который можете закрывать за ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Ищу копирайтера, который близок и знаком с темой фотографии: теория, практика, уроки, новости. Если у вас есть опыт в этом деле, напишите, пожалуйста, в какой области вы больше пишете? Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. При ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Интересует автор который будет писать интересный текст/инструкции на копирайт/рерайт тематику прокси, текста будут разные, с картинками и инструкциями на постоянной основе. Желательно, что бы автор разбирался в SEO и смог грамотно ключ слова еще вставлять, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен копирайтер для написания преимущественно информационных статей, обзоров, топов, сравнений, как сделать, как стать и тд. Писать нужно будет именно новые статьи, так что кандидаты которые специализируются только на переводе не подойдут. Работы сможем предоставить достаточно. При отклике, ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
Сейчас расскажу что нам нужно... а вы скажите, справитесь с этим или нет и как оцениваете бюджет Собственно задача: Нам нужен копирайтер способный готовить информационные статьи Это даже не статьи, а мини исследование которое должно максимально полно раскрывать вопрос. В ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
нужны тексты для описания мебелиКопирайтинг26 заявокЗакрыт4 года назад