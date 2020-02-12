Креативная дизайн концепция KV для программы лояльности

Сделать пять текстов по 2000-2500 знаков с использованием ключевых слов
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Написание копирайта и составление техзадания для дизайнера . Нужны KV для плакатов программ лояльностей. Пример тз "Двойные баллы за покупку...", "Тройные баллы при оплате виртуальной карте..." и тд.
Федеральная сеть торговых комплексов.
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