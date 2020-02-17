Написать пресс релиз для Fashion мероприятие
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Нужно составить рекламный пост для рекламирования телеграмм канала. Количество знаков около 500.
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