Рекламный пост.

21 статья тематика салюты и пиротехника 21,000 символов. Основные требования к текстам: [list=1][*]отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки;[*]минимум 1 подзаголовок (в тегах );[*]подзаголовки отвечают основным тезисам текста;[*]один абзац не более 500 символов;[*]одно предложение не более 250 символов;[*]наличие списка или ...