Написать пресс релиз для Fashion ме

Ищу специалиста для написания текстов на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ для сайта и информационных статей, который разбирается в тематике "Перевозка грузов", "Организация переезда". При отклике, просьба прикреплять примеры ваших текстов. Также опишите примерный объем, который можете закрывать за ...