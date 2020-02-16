Копирайтинг на кулинарный сайт

Нужно написать описание для приложения под iOS Допустимое кол-во символов от 1000 до 4000 Приложение позволяющее получать ежедневную статистику по зараженным коронавирусом При необходимости предоставлю дизайн для ознакомления с функционалом приложения Будет плюсом если вы еще сможете грамотно перевести ...