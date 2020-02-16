Копирайтинг на кулинарный сайт

Нужно написать описание для приложения под iOS Допустимое кол-во символов от 1000 до 4000 Приложение позволяющее получать ежедневную статистику по зараженным коронавирусом При необходимости предоставлю дизайн для ознакомления с функционалом приложения Будет плюсом если вы еще сможете грамотно перевести ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим копирайтер, на сайт кулинарной тематики. Необходимо разбираться и увлекаться данной тематикой.
Что нужно будет делать:
1) Использовать ключевые слова из ТЗ локанично в тексте
2) Писать тексты-рецепты, которые будет приятно читать
3) Писать по 10 рецептов в неделю
Тексты-рецепты должны состоять из следующих разделов:
1) Введение
2) Особенность рецепта иногда история рецепта.
3) Список ингредиентов.
4) Сам рецепт.
Ожидания:
- 100% грамотность
- Лёгкий слог, без длиннющих предложений
- Проверка текстов по текст.ру - 100% уникальность
- тексты объемом по 2000-2500
От вас жду:
1) Примеры работ
2) Опыт работы именно с кулинарной тематикой
3) Желаемая оплата за услугу
Оплата будет производиться в Яндекс-деньгах.
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