Копирайтинг на кулинарный сайт

КопирайтингЗакрыт20 заявок583 просмотра
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Необходим копирайтер, на сайт кулинарной тематики. Необходимо разбираться и увлекаться данной тематикой. 

Что нужно будет делать:

1) Использовать ключевые слова из ТЗ локанично в тексте

2) Писать тексты-рецепты, которые будет приятно читать

3) Писать по 10 рецептов в неделю

Тексты-рецепты должны состоять из следующих разделов: 

1) Введение

2) Особенность рецепта иногда история рецепта.

3) Список ингредиентов.

4) Сам рецепт.

Ожидания:

- 100% грамотность 

- Лёгкий слог, без длиннющих предложений 

- Проверка текстов по текст.ру - 100% уникальность 

- тексты объемом по 2000-2500 

От вас жду:

1) Примеры работ

2) Опыт работы именно с кулинарной тематикой

3) Желаемая оплата за услугу

Оплата будет производиться в Яндекс-деньгах. 

4 года назад
spindul
41 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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