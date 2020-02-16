Ищу копирайтера

Необходим копирайтер, на сайт кулинарной тематики. Необходимо разбираться и увлекаться данной тематикой. Что нужно будет делать: 1) Использовать ключевые слова из ТЗ локанично в тексте 2) Писать тексты-рецепты, которые будет приятно читать 3) Писать по 10 рецептов в неделю Тексты-рецепты ...
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Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера
для написания статей на блог посвященный саморазвитию и личностному росту.
В основном нужно будет писать статьи по темам саморазвития, психологии, отношениям, семье и т.д.
Желательно чтобы вы хотя бы разбирались в теме психологии.
Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет
развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.
Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.
Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 3000–5000 символов.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Спасибо! Жду ваших предложений.
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