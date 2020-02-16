Ищу копирайтера

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера

для написания статей на блог посвященный саморазвитию и личностному росту.

В основном нужно будет писать статьи по темам саморазвития, психологии, отношениям, семье и т.д.

Желательно чтобы вы хотя бы разбирались в теме психологии.

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 3000–5000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо! Жду ваших предложений.