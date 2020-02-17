Здравствуйте, требуется копирайтер для написания коммерческих текстов в нише "[b]Аренда спецтехники[/b]", "[b]Грузоперевозки[/b]". Важно - просьба отмечаться если есть что написать в данной тематике. Просьба в заявке написать свой скайп для связи и примеры работ отобразить в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем копирайтеров для собственных проектов.Языки: нидерландский, греческий, датский, португальский, финский, шведский, японский.На каждый сайт по 70 текстов в районе 3000 симв.Знание языка близкое к нейтив.Ниша - smm
- Похожие заказы
- $1Копирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны описания товаров, написанные человеческим языком и полностью уникальные для сайта zenmod.ruКопирайтинг28 заявокЗакрыт4 года назад
Интересует написание сценариев для видео роликов. Длительность роликов от 1 до 5 минут. Количество слов ~ 140 - 300, без лишней воды и сложно произносимых слов. Темы роликов: интересные факты, мотивация, социальные сети, популярная психология, актуальные новости и подобное. Пример, ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
ОПЛАТА 100руб за 1000збп Надо писать описания товаров/услуг и категорий – online-kassa.ru. На нашем сайте можете посмотреть примеры. Полные обзоры на товары и услуги в среднем 5000збп (+ фото). Тексты будут минимально сеошные, главный акцент – на качество, ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Привет! ищу копирайтера с техническим складом ума, с ОПЫТОМ написания технических SEO текстов по ремонту автомобилей, с указанием хотя бы 1 примера. Подробные требования под SEO выдам выбранному исполнителю. Требуется написать 6 статей (объем статьи минимум 300 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен текст на 2000 - 2500 знаков .С описанием игровой части . квест выездной - для заявок на заказ - квартира , дом , игровая площадка и т.д. по мотивам игры форд боярдКопирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Дизайнеру детской одежды нужны тексты под фото изделий для инстаграм , чтобы было интересно и мотивировало сделать заказ.Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
- $25
Необходим автор на постоянную основу для больших текстов. Подробное ТЗ предоставляется. Тексты для людей без воды, раскрыть тему от и до (курсы косметологии). В ТЗ указано, что и как. Автор женщина/девушка с опытом копирайтинга. Оплата не ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный саморазвитию и личностному росту. В основном нужно будет писать статьи по темам саморазвития, психологии, отношениям, семье и т.д. Желательно чтобы вы хотя бы разбирались ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим копирайтер, на сайт кулинарной тематики. Необходимо разбираться и увлекаться данной тематикой. Что нужно будет делать: 1) Использовать ключевые слова из ТЗ локанично в тексте 2) Писать тексты-рецепты, которые будет приятно читать 3) Писать по 10 рецептов в неделю Тексты-рецепты ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт4 года назад