Сценарии для коротких видео

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Пример, что планируется снимать из зарубежных блогеров: https://www.facebook.com/pg/nasdaily/videos/
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