В течении месяца вести дневник, для общего ознакомления.

КопирайтингЗакрыт16 заявок296 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здраствуйте, хочу предложить интересную работу. В течение месяца нужно описывать свои действия на проекте. Любую(кроме личной), информацию по проекту вам предоставят.

4 года назад
Vasyl22
45 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтер

    $1

    Здравствуйте, требуется копирайтер для написания коммерческих текстов в нише "[b]Аренда спецтехники[/b]", "[b]Грузоперевозки[/b]". Важно - просьба отмечаться если есть что написать в данной тематике. Просьба в заявке написать свой скайп для связи и примеры работ отобразить в ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать тексты для сайта логистической компании

    Написать продающие тексты для разделов сайта-визитки небольшой логистической компании О компании Авиаперевозки Морские перевозки Траковые перевозки ЖД перевозки ВЭД аутсорсинг

    Тексты для сайта
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сбор контактов

    Сбор контактов (худ.руководителей) танцевальных, хореографических ансамблей. Смотреть всю РФ.  В таблице (название, сайт, фио, телефоны, почта, должность).  Срок до обеда пятницы. 500 контактов. Поэтапная оплата за каждую сотню. Всегда на связи.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO-текст

    Ищем копирайтеров для собственных проектов.Языки: нидерландский, греческий, датский, португальский, финский, шведский, японский.На каждый сайт по 70 текстов в районе 3000 симв.Знание языка близкое к нейтив.Ниша - smm

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты описаний

    Нужны описания товаров, написанные человеческим языком и полностью уникальные для сайта zenmod.ru

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сценарии для коротких видео

    Интересует написание сценариев для видео роликов. Длительность роликов от 1 до 5 минут. Количество слов ~ 140 - 300, без лишней воды и сложно произносимых слов. Темы роликов: интересные факты, мотивация, социальные сети, популярная психология, актуальные новости и подобное. Пример, ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать 50 обзоров товаров и услуг в интернет-магазин!

    ОПЛАТА 100руб за 1000збп Надо писать описания товаров/услуг и категорий – online-kassa.ru. На нашем сайте можете посмотреть примеры. Полные обзоры на товары и услуги в среднем 5000збп (+ фото). Тексты будут минимально сеошные, главный акцент – на качество, ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание SEO статей по ремонту мерседес

    $50

    Привет!  ищу копирайтера с техническим складом ума, с ОПЫТОМ написания технических SEO текстов по ремонту автомобилей, с указанием хотя бы 1 примера. Подробные требования под SEO выдам выбранному исполнителю. Требуется написать 6 статей (объем статьи минимум 300 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад