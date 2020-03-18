Здравствуйте, хочу сделать заказ на обзор сервиса. Проект финансовый, но деньги с пользователей не берём. У нас нет функции приёма платежей от пользователей. Желательно постоянное сотрудничество.
Копирайтинг1 заявка
Закрыт
3 года назад
Здравствуйте, хочу сделать заказ на обзор сервиса. Проект финансовый, но деньги с пользователей не берём. У нас нет функции приёма платежей от пользователей. Желательно постоянное сотрудничество.
Здраствуйте, хочу предложить интересную работу. В течение месяца нужно описывать свои действия на проекте. Любую(кроме личной), информацию по проекту вам предоставят.