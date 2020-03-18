Vasyl22

Василиц Боцвенок Vasyl22

 
45 летКазахстан/Алматы
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Обзор сервиса

    Здравствуйте, хочу сделать заказ на обзор сервиса. Проект финансовый, но деньги с пользователей не берём. У нас нет функции приёма платежей от пользователей. Желательно постоянное сотрудничество.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад