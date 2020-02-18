Статьи. Тематика - авто, автозапчасти. Всего 18 статей.

КопирайтингЗакрыт19 заявок241 просмотр
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Добрый день.

Необходимо написать тексты на автотематику (до 1500-2500 знаков)

Уникальность от 92%.

В статье 4 заголовка:

H1 Купить запчасти (марка/модель) в Минске с доставкой.

H2 Выбор запчастей (к/для/на) (марка/модель) + сравнение цен.

H3 Здесь заголовок о истории создания, описание (марка/модель).

H3 Преимущества покупки автозапчастей (к/для/на) (марка/модель) в интернет-магазине. 

В текст необходимо включить следующие запросы:

1. Купить запчасти на Ауди, оригинальные запчасти Ауди, запчасти AUDI (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

2. Купить запчасти на БМВ, оригинальные запчасти БМВ, запчасти BMW (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

3. Купить запчасти Пежо, оригинальные запчасти Пежо, запчасти Peugeot (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

4. Купить запчасти Рено, оригинальные запчасти Рено, запчасти Renault (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

5. Купить запчасти Фольксваген, оригинальные запчасти Фольксваген, запчасти Volkswagen (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

6. Купить запчасти Ситроен, оригинальные запчасти Ситроен, запчасти Citroen (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

7. Запчасти на фольксваген Пассат, оригинальные запчасти пассат, запчасти Passat (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

8. Запчасти на фольксваген Поло, оригинальные запчасти Поло, запчасти Volkswagen Polo (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

9. Запчасти Фольксваген Т4, оригинальные запчасти Фольксваген Т4, запчасти Volkswagen T4 (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

10. Запчасти на Фольксваген Гольф, оригинальные запчасти Фольксваген гольф, запчасти Volkswagen GOLF (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

11. Запчасти на Фольксваген Б5, оригинальные запчасти Фольксваген Б5, запчасти Volkswagen B5 (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

запчасти на Фольксваген Джетта, оригинальные запчасти Фольксваген Джетта, запчасти Volkswagen Jetta (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

12. Запчасти на Фольксваген транспортер, оригинальные запчасти Фольксваген Транспортер, запчасти Volkswagen Transporter (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

13. Запчасть фольксваген Б6, оригинальные запчасти Фольксваген Б6, запчасти Volkswagen B6 (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

14. Запчасти на фольксваген Б3, оригинальные запчасти Фольксваген Б3, запчасти Volkswagen B3 (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

15. Запчасти Ауди А4, оригинальные запчасти Ауди А4, запчасти Audi A4 (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

16. Запчасти на Ауди 80, оригинальные запчасти Ауди 80, запчасти Audi 80 (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

17. Запчасти Ситроен с5, оригинальные запчасти Ситроен с5, запчасти Citroen C5 (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

18. Запчасти на Ауди А6, оригинальные запчасти Ауди А6, запчасти Audi A6 (Дополнительно: +заказать, +купить, + в Минске)

4 года назад
Fuzler
Сергей 
43 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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