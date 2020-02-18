Уважаемые коллеги, Необходимо написать статью для нашего блога на VC [url=https://vc.ru/u/444534-pd-master]https://vc.ru/u/444534-pd-master[/url] по теме "Основные ошибки интернет-магазинов в области защиты персональных данных" 12000 знаков без пробелов. Технические требования к тексту во вложении. В заявке прошу указать точную стоимость и срок работ. Обязательно ...
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Нужны качественные статьи для дзена. Тематика - космос, непознаное, космические технологии.
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