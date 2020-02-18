Статьи для дзена

КопирайтингЗакрыт14 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны качественные статьи для дзена. Тематика - космос, непознаное, космические технологии.

4 года назад
Ogannes777
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Статья на VC о персональных данных

    Уважаемые коллеги, Необходимо написать статью для нашего блога на VC [url=https://vc.ru/u/444534-pd-master]https://vc.ru/u/444534-pd-master[/url] по теме "Основные ошибки интернет-магазинов в области защиты персональных данных"  12000 знаков без пробелов. Технические требования к тексту во вложении. В заявке прошу указать точную стоимость и срок работ.   Обязательно ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст для КП

    нужен текст для коммерческого предложения ЦА: строительные компании, частные строительные компании, коттеджные городки, бизнес центры, торговые центры наше УТП:  мы команда молодых и амбизиозных специалистов в сфере архитектуры (дизайн, 3D моделирование, Визуализация, Чертежи, моделлинг, Разделы ЭП, АР, ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер

    $1

    Здравствуйте, требуется копирайтер для написания коммерческих текстов в нише "[b]Аренда спецтехники[/b]", "[b]Грузоперевозки[/b]". Важно - просьба отмечаться если есть что написать в данной тематике. Просьба в заявке написать свой скайп для связи и примеры работ отобразить в ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать тексты для сайта логистической компании

    Написать продающие тексты для разделов сайта-визитки небольшой логистической компании О компании Авиаперевозки Морские перевозки Траковые перевозки ЖД перевозки ВЭД аутсорсинг

    Тексты для сайта
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сбор контактов

    Сбор контактов (худ.руководителей) танцевальных, хореографических ансамблей. Смотреть всю РФ.  В таблице (название, сайт, фио, телефоны, почта, должность).  Срок до обеда пятницы. 500 контактов. Поэтапная оплата за каждую сотню. Всегда на связи.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO-текст

    Ищем копирайтеров для собственных проектов.Языки: нидерландский, греческий, датский, португальский, финский, шведский, японский.На каждый сайт по 70 текстов в районе 3000 симв.Знание языка близкое к нейтив.Ниша - smm

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад