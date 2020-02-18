Написать статью для цветочного магазина

Привет всем. На постоянное сотрудничество ищу копирайтера для интернет-магазина. Продаем смартфоны. Какие текста надо будет писать: несколько новостей в неделю 500 - 1000 символов; несколько обзоров смартфонов в неделю с изображениями 3000 - 5000 символов. Тз новости и обзора ...