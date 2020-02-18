Написать статью для цветочного магазина

Привет всем. На постоянное сотрудничество ищу копирайтера для интернет-магазина. Продаем смартфоны. Какие текста надо будет писать: несколько новостей в неделю 500 - 1000 символов; несколько обзоров смартфонов в неделю с изображениями 3000 - 5000 символов. Тз новости и обзора ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо написать качественную коммерческую статью на тему "Корпоративные букеты". Кол-во знаков 2300. Если напишите отлично, то заказы будут постоянно.
Пишите цены и сроки. Укажите способы оплаты.
С уважением, Екатерина!
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