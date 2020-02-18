Написание и размещение отзывов на Hotline.ua, google+

КопирайтингЗакрыт8 заявок571 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Ищу исполнителя на написание отзывов.

Сделать нужно по 25-30 отзывов. Размещать отзывы необходимо в разные дни и время, чтобы выглядело максимально натурально. 

Оплата за подтвержденные отзывы модераторами. 

Приступая к работе, исполнитель должен знать:

1) Hotline использует жесткую систему проверки на уникальность (так что если все что вы думаете сделать, это почистить куки и перезапустить модем, давайте не тратить свое и мое время)

2)отзывы могут быть не уникальными, но не должно быть видно, что это накрутка.

3) Опыт в написании отзывов на Hotline обязательно. 

4 года назад
guest_15381271075757
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Написать статью на тему "ЭКО по ОМС"

    [b][u]Задача:[/u][/b] написать информативный, уникальный и грамотный текст для страницы на тему "ЭКО по ОМС". Статья должна максимально подробно описать проведения ЭКО по ОМС. Комментарии рецензента о том, что он ожидает увидеть: 1. ЭКО - относиться к высокотехнологичной помощи.... 2. ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание постов для инстаграм.

    Приветствую. Задача написать посты для инстаграм. Каждый пост 500-1000 символов. Кто готов взяться прошу написать стоимость за 1 пост в рублях. И контакты. И если есть ссылки на примеры.

    Копирайтинг45 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подготовка презентации для клиентов

    $12

    Сделать подборку университетов Франции по заданным требованиям.  Всего 5 - 7 учебных заведений (одно на страницу). Проверить информацию на сайте вуза по стоимости обучения, факультетам, наличии общежития, а также подобрать фото. Разместить информацию по готовому шаблону ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется написание текстов для сайта

    Доброго времени суток. Требуется написание продающих текстов для сайта kupi-othodov.ru  Тема: отходы пластика Объем статьи не важен, главное чтоб он был для людей и без воды, всего текстов 12 шт, будут поделены на двух человек. С подзаголовками, списками. Уникальность ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью для цветочного магазина

    Добрый день! Необходимо написать качественную коммерческую статью на тему "Корпоративные букеты". Кол-во знаков 2300. Если напишите отлично, то заказы будут постоянно. Пишите цены и сроки. Укажите способы оплаты.  С уважением, Екатерина!

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу копирайтера. Интернет-магазин смартфонов.

    Привет всем. На постоянное сотрудничество ищу копирайтера для интернет-магазина. Продаем смартфоны. Какие текста надо будет писать: несколько новостей в неделю 500 - 1000 символов; несколько обзоров смартфонов в неделю с изображениями 3000 - 5000 символов. Тз новости и обзора ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи. Тематика - авто, автозапчасти. Всего 18 статей.

    Добрый день. Необходимо написать тексты на автотематику (до 1500-2500 знаков) Уникальность от 92%. В статье 4 заголовка: H1 Купить запчасти (марка/модель) в Минске с доставкой. H2 Выбор запчастей (к/для/на) (марка/модель) + сравнение цен. H3 Здесь заголовок о истории создания, описание (марка/модель). H3 ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи для дзена

    Нужны качественные статьи для дзена. Тематика - космос, непознаное, космические технологии.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад