Написание и размещение отзывов на Hotline.ua, google+

Добрый день! Ищу исполнителя на написание отзывов.

Сделать нужно по 25-30 отзывов. Размещать отзывы необходимо в разные дни и время, чтобы выглядело максимально натурально.

Оплата за подтвержденные отзывы модераторами.

Приступая к работе, исполнитель должен знать:

1) Hotline использует жесткую систему проверки на уникальность (так что если все что вы думаете сделать, это почистить куки и перезапустить модем, давайте не тратить свое и мое время)

2)отзывы могут быть не уникальными, но не должно быть видно, что это накрутка.

3) Опыт в написании отзывов на Hotline обязательно.