Написать статью на тему "ЭКО по ОМС"

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст для страницы на тему "ЭКО по ОМС". Статья должна максимально подробно описать проведения ЭКО по ОМС.

Комментарии рецензента о том, что он ожидает увидеть:

1. ЭКО - относиться к высокотехнологичной помощи....

2. С такого то года в нашей стране проводиться по полису омс

3. Кому показана, кому нет

4. Что входит в ЭКО по омс

5. Что нужно дополнительно оплачивать

6. В каких регионах какие правила ( если есть такие сведения)

7. Какая эффективность по данным Минздрава

8. Какие перспективы

Внимание! Первый абзац должен быть из 55 слов. Именно первые 55 слов движок использует в качестве анонса. В них должна быть основная суть поста

Требования к исполнителю:

Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших знаний по теме и ссылки на выполненные по схожей тематике работы. Медицинское образование обязательно. Без примеров выполненных работ рассматриваться заявки не будут. В статье обязательно ссылки на "бумажные" источники информации, особенно если это касается статистических цифр. Возраст источников информации не более 5 лет. В идеале не более 3 лет.

Требования к контенту и уникальности:

1. Грамотность.

2. Структурность (текст должен легко восприниматься независимо от его объёма). Т.е все симптомы, причины, и все то, что лучше воспринимается списками - делать списками, т.е маркированным или нумерованным списком.

3. Старайтесь не писать очень длинные предложения. Свыше 250 символов – уже много. Это усложняет восприятие текста.

4. Уникальность от 95%.

5. Не злоупотребляйте вводными словами, пытаясь увеличить количество знаков, побольше конкретики. Буду проверять количество воды в тексте.

6. Наличие заголовка статьи на основе темы статьи и содержанием ключевых фраз из ранее данного описания ключевиков. Заголовок статьи уникален.

7. Информативность (материал должен нести максимально развёрнутый ответ на те ключевые слова, под которые он пишется). Брать информацию из нескольких исходников и совмещать для полного раскрытия темы – нужно.

8. Ключевые слова вписываем корректно. Не пишите ключевые фразы в подзаголовки!

9. Подзаголовки должны четко отражать содержимое, Все четко и понятно должно быть.

10. Все основные подтемы снабжайте подзаголовками.

11. Конец статьи всегда должен содержать Вывод (1-2 абзаца)

12. Принимает тексты врач :)

Применяемые теги для разметки текста, обратите внимание на блок выделяющий цитаты:

H1 заголовок

H2 заголовок

H3 заголовок

H4 заголовок

H5 заголовок

H6 заголовок

текст абзаца

Выделение жирным

Выделение курсивом

Перечеркнутый текст

Выделение "маркером"

Разделение текста линией

маркированный список

нумерованный список

Выделение цитат:

текст цитаты —автор цитаты

Ключевые слова:

список анализов для ЭКО по ОМС 2020

Дополнительные ключевые слова:

лист ожидания ЭКО по ОМС, очередь на ЭКО по ОМС, как получить квоту на ЭКО по ОМС, бесплатное ЭКО по ОМС

Ключевые фразы для title, meta и H1: список анализов для ЭКО по ОМС 2020

Длина title 55 символов

Длина meta 155 символов

Внимание!

-- вхождений всех дополнительных фраз в основном тексте не больше 5. То же касается и основной ключевой фразы;

-- ключевое слово не должно начинать или заканчивать предложение;

-- ключевые слова нужно равномерно распределить по тексту;

-- ключевые слова нельзя склонять или разбавлять.

Уникальность работы – не менее 95% по с шинглом и фразой, равными 4. 15000 знаков.