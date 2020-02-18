Подготовка презентации для клиентов

$12
КопирайтингЗакрыт16 заявок401 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать подборку университетов Франции по заданным требованиям.  Всего 5 - 7 учебных заведений (одно на страницу).

Проверить информацию на сайте вуза по стоимости обучения, факультетам, наличии общежития, а также подобрать фото. Разместить информацию по готовому шаблону в программе PowerPoint.  Пример выполненной работы: https://drive.google.com/file/d/0B6pHSNl-Xq7-Wk16OEFtSkltNXZhaVJ3UER1QzdVTEU3el8w/view?usp=sharing 

При успешном выполнении - долгосрочное сотрудничество. 

4 года назад
guest_15820469521923
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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