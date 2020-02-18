Требуется написание текстов для сайта

Доброго времени суток. Требуется написание продающих текстов для сайта kupi-othodov.ru

Тема: отходы пластика

Объем статьи не важен, главное чтоб он был для людей и без воды, всего текстов 12 шт, будут поделены на двух человек.

С подзаголовками, списками.

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Предлагаю чтоб не терять время напишите один текст из любого эксель файла. Чей текст понравится тот и будет писать. Жду ваши статьи