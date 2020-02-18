Написание постов для инстаграм.

Сделать подборку университетов Франции по заданным требованиям. Всего 5 - 7 учебных заведений (одно на страницу). Проверить информацию на сайте вуза по стоимости обучения, факультетам, наличии общежития, а также подобрать фото. Разместить информацию по готовому шаблону ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Задача написать посты для инстаграм.
Каждый пост 500-1000 символов.
Кто готов взяться прошу написать стоимость за 1 пост в рублях.
И контакты.
И если есть ссылки на примеры.
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