Написание ТЗ для закупки в рамках 44-фз. Тематика - сайт.

Добрый день! Ищу исполнителя на написание отзывов. Сделать нужно по 25-30 отзывов. Размещать отзывы необходимо в разные дни и время, чтобы выглядело максимально натурально. Оплата за подтвержденные отзывы модераторами. Приступая к работе, исполнитель должен знать: 1) Hotline использует жесткую ...
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Необходимо написание технического задания для закупки товаров, работ, услуг согласно предоставленным техническим параметрам. Тематика - сайт крупной организации.
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