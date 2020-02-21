Написание статей для сайта - тематика: контекстная реклмаа, Я/G

Добрый день, ищу ответственного райтера для подготовки уникальных статей для нашего блога (рекламное агентство). Если вы сами увлекаетесь рекламными технологиями и вы отличаете CPC от CPV и что такое пиксель Facebook, буду рад посотрудничать текстам, темы отправлю в лс. Нужно 5 статей объем ок. 900 слов, ...